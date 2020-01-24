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Espreso.tvОбществоОржель анонсировал снижение цен на газ

Оржель анонсировал снижение цен на газ

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ

Об этом он написал в Facebook.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - заявил он.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будет уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.

 

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