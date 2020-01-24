Оржель анонсировал снижение цен на газ
24 января, 2020, 22:08
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ
Об этом он написал в Facebook.
"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - заявил он.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будет уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.
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