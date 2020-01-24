Народных депутатов от "ЕС" не пустили в ГБР, они написали заявление в полицию

24 января, 2020, 14:47

В "Европейской Солидарности" сообщили, что группу их депутатов не пустили в ГБР, чтобы передать заявление от родственников Небесной сотни

Об этом в Facebook написал народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий.

"Вчера по просьбе семей Небесной сотни мы, члены фракции Европейской Солидарности провели встречу с родственниками погибших. На встрече также представители Батькивщины. Вместе с родственниками пришли к ГБР передать заявление. Нас вопреки закону не пустили. Мы вызвали полицию и зафиксировали нарушение. Информация ГБР о том, что якобы кто-то туда врывался, ложь. Свидетели - полиция и журналисты. Текст заявления прилагаю", - написал он.

ГБР, в свою очередь, назвало нарушением закона попытку нардепов войти в помещение Бюро.

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