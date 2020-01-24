Нацбанк резко ослабил гривню к доллару и евро
24 января, 2020, 09:50
Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты на 19 копеек. Всего с начала недели гривня потеряла 42 копейки
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом на 24 января официальный курс установлен на уровне 24,52 гривни за доллар.
А курс гривни к евро установлен Нацбанком на уровне 27,20. День назад курс был 26,98 грн.
- Напомним, с начала недели национальная валюта потеряла 23 копейки, потом было незначительное укрепление на 7 копеек, однако вчера гривня потеряла это усиление и продолжила падение.
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