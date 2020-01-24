Нацбанк резко ослабил гривню к доллару и евро

24 января, 2020, 09:50

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты на 19 копеек. Всего с начала недели гривня потеряла 42 копейки

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом на 24 января официальный курс установлен на уровне 24,52 гривни за доллар.

А курс гривни к евро установлен Нацбанком на уровне 27,20. День назад курс был 26,98 грн.