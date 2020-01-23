Гривна вернулась к ослаблению
23 января, 2020, 10:27
С начала недели национальная валюта потеряла 23 копейки, вчера гривня укрепилась на 7 копеек, однако уже сегодня их потеряла
Об этом говорится в данных регулятора.
По состоянию на 23 января, Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на уровне 24,33 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98. Днем ранее он был 26,97 гривни.
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Напомним, официальный курс доллара на 22 января установлен на уровне 24,26 гривни за доллар - на 7 копеек больше, чем днем ранее.
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, а за выходные национальная валюта потеряла еще 15 копеек.
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