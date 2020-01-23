Гривна вернулась к ослаблению

23 января, 2020, 10:27

С начала недели национальная валюта потеряла 23 копейки, вчера гривня укрепилась на 7 копеек, однако уже сегодня их потеряла

Об этом говорится в данных регулятора.

По состоянию на 23 января, Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на уровне 24,33 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98. Днем ранее он был 26,97 гривни.