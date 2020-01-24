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Espreso.tvОбществоМинировали, пригласив перемирие: Офис генпрокурора открыл дело о подрыве оккупантами терминала ДАП с "киборгами"

Минировали, пригласив перемирие: Офис генпрокурора открыл дело о подрыве оккупантами терминала ДАП с "киборгами"


фото: reuters
Офис генерального прокурора установил, что в 2015 году боевики совершили вероломство, когда обманом установили взрывчатку на конструкциях терминала Донецкого аэропорта, где находились украинские военные, а затем взорвали его

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"20 января 2015 г. боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, которые обороняли ДАП, прекращения огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины , установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, после окончания перемирия боевики взорвали конструктивные элементы терминала: "бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалились, погребая под собой украинских защитников".

По данному факту прокуроры внесли в ЕРДР сведения о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Бои за аэропорт длились с 26 мая 2014 до 23 января 2015 и закончились после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта.

 
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