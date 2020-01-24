Коронавирус из Китая: зафиксирован первый случай зараженння в Непале

Об этом сообщает Reuters .

Вирус обнаружили у 32-летнего непальского студента, вернувшегося на родину из китайского города Ухань в начале января.

После того как мужчина почувствовал себя плохо, он обратился в больницу. Однако через несколько дней был выписан.

На этой неделе врачи решили отправить образцы его анализов в лабораторию в Гонконге для проверки на коронавирус и получили положительный результат.