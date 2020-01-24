Коронавирус из Китая: два первых случая зафиксировано во Франции
24 января, 2020, 22:29
Во Франции найдены первые два случая заболевания коронавирусом
Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения страны Аньес Бюзен, сообщает российский Интерфакс.
В эфире французского телевидения она объяснила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.
- В Министерстве здравоохранения Непала заявили о подтвержденном случае заболевания на территории страны коронавируса из Китая.
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