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Espreso.tvОбществоКоронавирус из Китая: два первых случая зафиксировано во Франции

Коронавирус из Китая: два первых случая зафиксировано во Франции

Во Франции найдены первые два случая заболевания коронавирусом

Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения страны Аньес Бюзен, сообщает российский Интерфакс.

В эфире французского телевидения она объяснила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.

  • В Министерстве здравоохранения Непала заявили о подтвержденном случае заболевания на территории страны коронавируса из Китая.
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