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Espreso.tvОбществоКакие банкноты в 2019 году подделывали чаще всего. Инфографика Нацбанка

Какие банкноты в 2019 году подделывали чаще всего. Инфографика Нацбанка

Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца - номиналом 500 гривень (в 2006 году) и 100 гривень (в 2005 году)

Об этом сообщили в Нацбанке.

Количество этих банкнот составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

Однако уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 остается стабильно низким.

Мониторинг состояния изъятия из обращения гривневых банкнот показал, что в прошлом году на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.).

В странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году - 33 шт.).

Среди фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

  • евро (23%);

  • российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

  • 100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

  • 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

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