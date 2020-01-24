Какие банкноты в 2019 году подделывали чаще всего. Инфографика Нацбанка
Об этом сообщили в Нацбанке.
Количество этих банкнот составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.
Однако уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 остается стабильно низким.
Мониторинг состояния изъятия из обращения гривневых банкнот показал, что в прошлом году на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году - 2,5 шт., 2017 - 3,6 шт.).
В странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году - 33 шт.).
Среди фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали:
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доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
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евро (23%);
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российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).
Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:
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100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
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50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).
- Напомним, Национальный банк Украины изъял партию фальшивых банкнот номиналом 200 гривень.
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