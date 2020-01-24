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Espreso.tvОбществоНацбанк обнаружил серию поддельных 200 грн: как распознать фальшивку

Нацбанк обнаружил серию поддельных 200 грн: как распознать фальшивку


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины изъял партию фальшивых банкнот номиналом 200 гривень

Как сообщили в пресс-службе НБУ, пока известно об изъятии из обращения 40 фальшивых купюр номиналом 200 гривень.

Речь идет о банкнотах образца 2007 года, однако на самих банкнотах указано 2014 год выпуска.

"Особенностью этих банкнот является то, что банкноты изготовлены на бумаге с двухцветными водяными знаками в виде букв "S" и имеют имитацию ультрафиолетовой защиты. Локальный многотоновый водяной знак (портретное изображение Леси Украинки) и защитная лента имитированы печатью с обратной стороны банкноты ", - сообщили в НБУ.

Также в Нацбанке дали советы, как отличить подделку. В частности, это можно сделать с помощью эффекта изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты. Этот эффект в фальшивых купюр имитировали.

Также выявить подделку можно с помощью специального оборудования, которое устанавливается в банках и магазинах.

"Такие подделки кассиры легко могут обнаружить с использованием специальных детекторов, позволяющие проверять подлинность банкнот в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. В то же время внимательный визуальный и тактильный контроль также минимизирует риски получения таких подделок", - добавляют в Нацбанке.

Там отмечают, что проинформировали финансовую систему Украины об основных признаках новых поддельных денег и о способах, с помощью которых можно выявить подделку.

"Главное, что следует помнить, - в случае сомнений в подлинности банкнот нужно не спеша проверить несколько защитных элементов", - говорится в сообщении НБУ.

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