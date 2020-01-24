ГУД не платило за поездку Зеленского в Оман
Государственное управление делами ответило на запрос издания Тексты по финансированию поездки Зеленского в Оман.
"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В.А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного Авиационного предприятия "Украина", - говорится в ответе на запрос.
Издание напоминает, что в случае, когда расходы должностного лица превышают 50 прожиточных минимумов, то Зеленский должен был их задекларировать в 10-дневный срок. Однако до сих пор на сайте НАПК соответствующие изменения в декларациях Зеленского отсутствуют.
50 прожиточных минимумов - это сейчас примерно 105 000 гривен. Общие расходы на поездку Зеленского должны быть больше, потому 100000 гривен - это ориентировочная стоимость проживания за одни сутки в номере, где жил Зеленский.
- Напомним, что в Офисе президента Украины не знают , кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.
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