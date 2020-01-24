ГУД не платило за поездку Зеленского в Оман

24 января, 2020, 22:48

Государственное управление делами ответило на запрос издания Тексты по финансированию поездки Зеленского в Оман.

"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В.А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного Авиационного предприятия "Украина", - говорится в ответе на запрос.

Издание напоминает, что в случае, когда расходы должностного лица превышают 50 прожиточных минимумов, то Зеленский должен был их задекларировать в 10-дневный срок. Однако до сих пор на сайте НАПК соответствующие изменения в декларациях Зеленского отсутствуют.

50 прожиточных минимумов - это сейчас примерно 105 000 гривен. Общие расходы на поездку Зеленского должны быть больше, потому 100000 гривен - это ориентировочная стоимость проживания за одни сутки в номере, где жил Зеленский.