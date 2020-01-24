В ОП заявили, что не знают подробностей о поездке Зеленского в Оман

24 января, 2020, 19:18

В Офисе президента Украины не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживании президента передали в Государственное управление делами. На остальные вопросы в Офисе президента ответа не оказалось.

"Информация об остальных затронутых в Вашем запросе вопросах отсутствует в Офисе Президента Украины", - говорится в ответе,