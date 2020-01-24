В ОП заявили, что не знают подробностей о поездке Зеленского в Оман
24 января, 2020, 19:18
В Офисе президента Украины не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года
Об этом свидетельствует ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"
В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживании президента передали в Государственное управление делами. На остальные вопросы в Офисе президента ответа не оказалось.
"Информация об остальных затронутых в Вашем запросе вопросах отсутствует в Офисе Президента Украины", - говорится в ответе,
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут