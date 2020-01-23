Ветер стихнет, а на севере пройдут небольшие осадки - погода на 24-25 января
Погодную ситуацию на пятницу и выходные рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.
"Завтра, 24 января повысится атмосферное давление. За прошедшие сутки давление падало, потому что Украину пересекал атмосферный фронт", - предупредила Наталья.
Она отметила, что погода будет "весенней" в пятницу и на выходных.
"Существенных осадков на большинстве территорий Украины не предвидится, но в пятницу север страны "зацепит" теплый атмосферный фронт, поэтому в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской ожидаются небольшие осадки и облачность", - рассказала Наталья Диденко.
Она добавила, что порывистый ветер стихнет, с сильного перейдет на умеренный, западного направления.
Температура существенно не изменится: ночью 0 ... -4, днем 0 ... + 5. на востоке Украины и в горах ночью температура может достичь -7 градусов.
В Киеве в пятницу и на выходных ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью 0 ...- 2 мороза, днем +1 ... + 3.
- Напомним, 23 января в Киеве и Киевской области ДСНС объявили штормовое предупреждение в связи с сильным штормовым ветром
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