Ветер стихнет, а на севере пройдут небольшие осадки - погода на 24-25 января

23 января, 2020, 11:36

24 января погода в Украине существенно не изменится: легкий мороз ночью, выше нуля днем, в горах и на Востоке до -7 градусов

Погодную ситуацию на пятницу и выходные рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

"Завтра, 24 января повысится атмосферное давление. За прошедшие сутки давление падало, потому что Украину пересекал атмосферный фронт", - предупредила Наталья.

Она отметила, что погода будет "весенней" в пятницу и на выходных.

"Существенных осадков на большинстве территорий Украины не предвидится, но в пятницу север страны "зацепит" теплый атмосферный фронт, поэтому в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской ожидаются небольшие осадки и облачность", - рассказала Наталья Диденко.

Она добавила, что порывистый ветер стихнет, с сильного перейдет на умеренный, западного направления.

Температура существенно не изменится: ночью 0 ... -4, днем 0 ... + 5. на востоке Украины и в горах ночью температура может достичь -7 градусов.

В Киеве в пятницу и на выходных ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью 0 ...- 2 мороза, днем +1 ... + 3.