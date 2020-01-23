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Espreso.tvОбществоВ Киеве и области объявили штормовое предупреждение, - ГСЧС

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение, - ГСЧС

23 января в Киеве и Киевской области ГСЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного штормового ветра

Об этом предупредила Государственная служба МЧС Украины.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, в частности по Киеву и Киевской области.

В ГСЧС сообщили, что в результате этого объявлен I уровень опасности.

"По данным Укргидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что небольшой снег в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях; снег с дождем в Донецкой и Запорожской; дождь в Днепропетровской области. Средняя температура воздуха -2 +2.

Кроме того, сообщается, что на перевалочных участках дорог небольшой снег, выпало от 1 до 5 см. Температура воздуха -3-8. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском и Торунском перевалах местами заснеженное.

  • Напомним, 23 января , осадки сместятся на Восточную часть Украины и также, иногда, будут наблюдаться в Центре и на Юге. В Киеве, 23 января, осадков не предвидится. Температура будет колебаться в пределах 0 ° C.
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