В наблюдательном совете Укрзализныци заявляют, что не знают деталей меморандума с Deutsche Bahn

23 января, 2020, 18:26

Наблюдательный совет Укрзализныци заявил, что подписание документа является инициативой и прерогативой Кабмина

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Наблюдательному совету стало известно о подписании соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию Укрзализныци.

"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен", - говорится в сообщении.