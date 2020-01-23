 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ наблюдательном совете Укрзализныци заявляют, что не знают деталей меморандума с Deutsche Bahn

В наблюдательном совете Укрзализныци заявляют, что не знают деталей меморандума с Deutsche Bahn

Наблюдательный совет Укрзализныци заявил, что подписание документа является инициативой и прерогативой Кабмина

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Наблюдательному совету стало известно о подписании соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию Укрзализныци.

"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен", - говорится в сообщении.

  • Немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать