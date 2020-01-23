В наблюдательном совете Укрзализныци заявляют, что не знают деталей меморандума с Deutsche Bahn
23 января, 2020, 18:26
Наблюдательный совет Укрзализныци заявил, что подписание документа является инициативой и прерогативой Кабмина
Об этом сообщает пресс служба УЗ.
Наблюдательному совету стало известно о подписании соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию Укрзализныци.
"Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен", - говорится в сообщении.
- Немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
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