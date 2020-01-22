 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраину посетит атмосферный фронт: Наталья Диденко рассказала, когда ждать осадков

Украину посетит атмосферный фронт: Наталья Диденко рассказала, когда ждать осадков

Украину 22 января посетит атмосферный фронт, который обусловит осадки в виде дождя
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире "Еспресо" .
 
"Синоптическая ситуация не меняется. Сегодня  Украину посетит атмосферный фронт, который обусловит осадки в виде дождя. Во второй половине дня, в отдельных районах дождь переходить в мокрый снег", - предупредила синоптик.
 
Завтра, 23 января, осадки сместятся на Восточную часть Украины и также иногда наблюдаться в Центре и на Юге.
 
А вот на Западе и на Севере осадки прекратятся.
 
В Киеве, 23 января, осадков не предвидится. Температура будет колебаться в пределах 0 ° C.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

21 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать