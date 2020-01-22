Украину посетит атмосферный фронт: Наталья Диденко рассказала, когда ждать осадков
22 января, 2020, 11:45
Украину 22 января посетит атмосферный фронт, который обусловит осадки в виде дождя
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире "Еспресо" .
"Синоптическая ситуация не меняется. Сегодня Украину посетит атмосферный фронт, который обусловит осадки в виде дождя. Во второй половине дня, в отдельных районах дождь переходить в мокрый снег", - предупредила синоптик.
Завтра, 23 января, осадки сместятся на Восточную часть Украины и также иногда наблюдаться в Центре и на Юге.
А вот на Западе и на Севере осадки прекратятся.
В Киеве, 23 января, осадков не предвидится. Температура будет колебаться в пределах 0 ° C.
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