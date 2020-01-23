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Espreso.tvОбществоВ Херсоне сожгли офис партии Шария

В Херсоне сожгли офис партии Шария

В ночь с 22 на 23 января, около 23:50 в городе Херсон неизвестные совершили поджог офиса партии Анатолия Шария коктейлем Молотова

О поджоге офиса своей партии заявил пророссийский пропагандист Анатолий Шарий в Facebook.

Пропагандист ищет виновных в поджоге офиса партии и объявил вознаграждение за видеодоказательства.

"Полиция открыла уголовное производство по факту поджога офисного помещения в центре города", - прокомментировали событие правоохранители.

"Вчера, 22 января, около 23:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям. Работник ГСЧС сообщил, что в Херсоне по ул. Университетской горит помещение офиса одной из политических партий. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции. по данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступления ", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, последствия пожара могли быть непредсказуемы. Ведь офис находится на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, и никто из граждан не пострадал.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - заявили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

 

Полицейские проводят первоочередные следственные действия.

Напомним, на пропагандиста "Шарий.net" напали возле суда во время рассмотрения апелляции Кузьменко

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