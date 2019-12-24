На пропагандиста "Шарий.net" напали возле суда во время рассмотрения апелляции Кузьменко
24 декабря, 2019, 16:29
На пропагандиста пророссийского издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера напали в суде при рассмотрении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко
Об этом сообщает Telegram канал Klymenko Time.
"Группа лиц, с попыткой облить мочой и ударами ногами напали на журналиста "Шарий.net". Дмитрия Кучера. Показываем как все было. Не все удары видны на камере хорошо, их наносили тайно, в толпе. Дмитрий пишет заявление", - говорится в сообщении.
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