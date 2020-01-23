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Espreso.tvОбществоУкраина опустилась в рейтинге восприятия коррупции на уровень 2017 года, - Transparency International

Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции на уровень 2017 года, - Transparency International

Украина потеряла 2 позиции в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International по результатам 2019 года и с 30 баллами вернулась на уровень 2017

Об этом заявили на сайте организации Transparency International Ukraine.

Теперь по результатам рейтинга Украины занимает 126-е место из 180 стран. Рядом в рейтинге - Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Украина среди государств-соседей опережает только Россию, которая не поменяла свои позиции (28 баллов, 137-е место). Среди стран-соседей лидирует Польша (58 баллов, 41-е место) и Словакия (50 баллов, 59-е место). Беларусь добавила один пункт и теперь 45 баллов и 66-е место. Также, в этом году наблюдаем снижение индекса у соседей: Румыния - минус 3 балла, Венгрия - на 2, Молдова на 1.

"CPI учитывает исследования за последние два года. С начала 2017 года в Украине фактически происходило свертывание реформ и борьбы с коррупцией. Власть откровенно пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда, создавала законодательные преграды. Что говорить о политической ангажированности тогдашнего НАПК и провальной судебной реформе. Последние пару лет власть проигнорировала большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными ", - отметил исполнительный директор "Transparency International Украина" Андрей Боровик.

В начале 2019 г. Transparency International Ukraine предоставила 12 рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины в CPI. По состоянию на конец года было выполнено или частично выполнено только 6 из них, и те в последнем квартале 2019-го.

В частности, власть не усилила контроль за финансированием политических партий, не изменила способ формирования органов судейского самоуправления и не наказала виновных в организации нападений на активистов.

В Transparency International заявили, что чтобы изменить ситуацию, власти необходимо реализовать немало инициатив. В частности, в оранизации предлагают сформировать независимую и профессиональную судебную власть; обеспечить независимость и способность органов антикоррупционной сферы; лишить Службу безопасности Украины полномочий в сфере противодействия экономическим и коррупционным преступлениям; повысить эффективность систем предотвращения политической коррупции; ввести открытый и подотчетный процесс приватизации государственного имущества и тому подобное.

  • Напомним, недавно СБУ назвала сумму убытков государства в результате коррупции в 2019 году
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