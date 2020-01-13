Сколько Украина потеряла из-за коррупции в 2019 году: данные силовиков
13 января, 2020, 12:09
Служба безопасности Украины назвала сумму убытков государства в результате коррупции в 2019 году
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, в прошлом году оперативники спецслужбы блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней.
"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по результатам противодействия коррупции 189 чиновников осудили и 164 человека уволили с должностей.
- Напомним, первого января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции . Закон гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом уточняется, что вознаграждение гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
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