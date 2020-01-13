Сколько Украина потеряла из-за коррупции в 2019 году: данные силовиков

13 января, 2020, 12:09

Служба безопасности Украины назвала сумму убытков государства в результате коррупции в 2019 году

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в прошлом году оперативники спецслужбы блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам противодействия коррупции 189 чиновников осудили и 164 человека уволили с должностей.