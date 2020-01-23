Тренер "Арсенала" 2 года охотится на украинского футболиста

23 января, 2020, 12:37

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета уже два года следит за защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко

Об этом сообщает football.london.

По информации источника, главный тренер "Арсенала" испанец Микель Артета, следит за украинским защитником Николаем Матвиенко, еще со времен работы в "Манчестер Сити", где он был ассистентом Хосепа Гвардиолы. Специалист ведет этот трансфер в течение двух лет.

Нынешний тренерский штаб лондонского клуба уже контактировал с украинскими специалистами по поводу игровых и человеческих качеств Матвиенко.

В нынешнем сезоне 23-летний украинец провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.