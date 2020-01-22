Дела Майдана: в ГБР утверждают, что экс-адвокат Януковича не будет иметь отношения к расследованиям

22 января, 2020, 18:05

В Государственном бюро расследований заявляют, что первый заместитель директора Александр Бабиков не будет иметь отношения к расследованиям дел Майдана

Об этом во время пресс-конференции сказал следователь ГБР Артем Яблонский, сообщает Укринформ .

"Первый заместитель директора ГБР уже не имеет никакого отношения к делам Майдана. То есть, распределены функции, полномочия между заместителями директора ГБР, и он не имеет никакого отношения к расследованию этих дел ... То есть, опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов, и это заверил как первый заместитель, так и в.и.о директора ГБР. То есть, ни почта, ни другие материалы не будут попадать к первому заместителю по данным вопросам", - настаивает Яблонский.

В то же время прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской отметил, что в случае, если Бабиков будет иметь какое-либо отношение к расследованию производств Майдана, то это, безусловно, будет конфликтом интересов, и будет иметь негативное влияние на эти расследования.

"Сейчас я, как и другие представители СМИ, общественности, слышал только заверения того, что он не будет иметь никакого отношения к майдановским производствам. А как это будет организовано с учетом того, что у него должность первого заместителя, а на период фактического отсутствия генерального (директор - ред.) полномочия исполняет первый заместитель. Каким образом это будет организовано в ГБР, так чтобы он не имел отношения ни к одному из майдановских производств, я пока не знаю ... в судебных заседаниях несколько раз пересекался с господином Бабиковым, когда он защищал Януковича, и мне казалось, что он был очень предан интересам защиты того человека, которого он защищал ", - сказал Донской.