"Кто она такая, великий экономист?": Глава Минфина США раскритиковал Тунберг за ее "наставления" в Давосе

23 января, 2020, 16:12

Глава Минфина США Стивен Мнучин раскритиковал Грету Тунберг за тон ее выступлений в Давосе и требования отказаться от ископаемого топлива

Мнучин, находящийя в Давосе, отреагировал на требование Тунберг к крупнейшим экономикам мира немедленно отказаться от ископаемого топлива.

По словам Мнучина, Тунберг может поучать других хотя бы после изучения азов экономики в колледже.

"Она великий экономист, или кто она там? Я запутался... После того, как она начнет изучать азы экономики в колледже, она может поговорить с нами", - цитирует Мнучина СNBC.

Министр добавил, что ему, например, очень нравится ездить на электромобиле, который не загрязняет воздух.

"Но никто особо не задумывается, как производится для него электроэнергия и куда потом попадают аккумуляторы", - заявил Мнучин.

Ранее Тунберг во время Всемирного экономического форума призвала крупнейшие экономики мира остановить "безумную" эксплуатацию недр и отказаться от ископаемого топлива.

"Наш мир, если вы еще не заметили, охвачен огнем", - заявила Тунберг .