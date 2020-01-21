Грета Тунберг в Давосе: О климате говорят, но ничего не делают

21 января, 2020, 15:37

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном форуме в Давосе призвала активнее бороться с изменением климата, и не только на словах, но и реальными действиями

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы говорите, что дети не должны беспокоиться. Вы говорите: "Оставьте это нам. Мы все сделаем, мы обещаем, что не подведем вас". Но в итоге - ничего. Тишина. Или даже хуже, чем тишина. Пустые слова и обещания, которые создают только впечатление, что достаточные действия делаются", - сказала Тунберг, выступая на форуме во вторник.

Юная экоактивистка указала, что таких мероприятий, как, например, высадка деревьев, о которой ранее во вторник упоминал президент США Дональд Трамп, недостаточно для решения проблемы.

"Сажать деревья - это хорошо, конечно, но этого практически нигде недостаточно для того, чтобы решить все проблемы. Это не может заменить реального уменьшения последствий изменения климата или возрождения дикой природы", - добавила она.

По словам Тунберг, ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата.

"Может показаться, что мы просим многого, и вы, конечно, скажете, что мы наивны. Но это тот минимум усилий, чтобы начать быстрый устойчивый переходный процесс. Или вы делаете это, или вам придется объяснять своим детям, почему вы отказываетесь от того, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию", - указала шведка.

"Наш дом (планета, - ред.) по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что следует паниковать и действовать, если вы любите своих детей больше всего на свете", - подытожила Тунберг.

Ранее во вторник в Давосе выступил президент США Дональд Трамп, который, в частности, подверг критике экоактивистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса", - сказал Трамп.

Вместе с тем он объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев".