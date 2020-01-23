23 января, 2020, 12:52

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией информацию председателя Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров о марше на Крымский полуостров, который он анонсирует на 2 мая

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Это профессиональные провокаторы. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, к попыткам вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и по закону. Украинским властям стоит задуматься о последствиях провокации", - написал Аксенов .

Напомним, Чубаров в комментарии украинскому "5 каналу" сообщил, что 2 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар".