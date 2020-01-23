Аксенов обещает "жесткий" ответ участникам марша на Крым во главе с Чубаровым
23 января, 2020, 12:52
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией информацию председателя Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров о марше на Крымский полуостров, который он анонсирует на 2 мая
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Это профессиональные провокаторы. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, к попыткам вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и по закону. Украинским властям стоит задуматься о последствиях провокации", - написал Аксенов .
Напомним, Чубаров в комментарии украинскому "5 каналу" сообщил, что 2 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар".
- Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что силовой вариант прорыва на аннексирован полуостров .
Читайте также
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
Читайте также
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности