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Espreso.tvОбществоАксенов обещает "жесткий" ответ участникам марша на Крым во главе с Чубаровым

Аксенов обещает "жесткий" ответ участникам марша на Крым во главе с Чубаровым


фото: reuters
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией информацию председателя Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров о марше на Крымский полуостров, который он анонсирует на 2 мая

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Это профессиональные провокаторы. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, к попыткам вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и по закону. Украинским властям стоит задуматься о последствиях провокации", - написал Аксенов .
 
Напомним, Чубаров в комментарии украинскому "5 каналу" сообщил, что 2 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар".
 
  • Председатель Меджлиса отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что силовой вариант прорыва на аннексирован полуостров .
 
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