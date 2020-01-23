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Espreso.tvЭкономикаОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. DAVOS 2020: выводы для Украины

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. DAVOS 2020: выводы для Украины

23 января Academy DTEK проводит визийную дискуссию "Давос 2020: выводы для Украины"

Вместе с ведущими экономистами, управленцами и визионерами будут проанализированы ключевые тезисы Всемирного экономического форума и их значение для Украины. Телеканал Еспресо на мероприятии будет представлять Андрей Яницкий, автор и ведущий программы "ЕСПРЕСО: КАПИТАЛ"

Модератор: Павел Шеремета, советник Academy DTEK

Смотрите трансляцию 23 января в 19:00.

• Андрей Яницкий, ведущий телеканала Еспресо, директор Центра журналистики KSE
• Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии
• Татьяна Сахарук, председатель правления Сети "Глобальный договор ООН в Украине"
• Татьяна Острикова, адвокат, народный депутат Украины VIII созыва
• Федор Сердюк, предприниматель, основатель компании FAST и Reskits - снаряжение первой помощи
• Анна Безулик, журналистка, медиа-эксперт

 

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