ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. DAVOS 2020: выводы для Украины
Вместе с ведущими экономистами, управленцами и визионерами будут проанализированы ключевые тезисы Всемирного экономического форума и их значение для Украины. Телеканал Еспресо на мероприятии будет представлять Андрей Яницкий, автор и ведущий программы "ЕСПРЕСО: КАПИТАЛ"
Модератор: Павел Шеремета, советник Academy DTEK
Смотрите трансляцию 23 января в 19:00.
• Андрей Яницкий, ведущий телеканала Еспресо, директор Центра журналистики KSE
• Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии
• Татьяна Сахарук, председатель правления Сети "Глобальный договор ООН в Украине"
• Татьяна Острикова, адвокат, народный депутат Украины VIII созыва
• Федор Сердюк, предприниматель, основатель компании FAST и Reskits - снаряжение первой помощи
• Анна Безулик, журналистка, медиа-эксперт
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