ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. DAVOS 2020: выводы для Украины

23 января, 2020, 19:00

23 января Academy DTEK проводит визийную дискуссию "Давос 2020: выводы для Украины"

Вместе с ведущими экономистами, управленцами и визионерами будут проанализированы ключевые тезисы Всемирного экономического форума и их значение для Украины. Телеканал Еспресо на мероприятии будет представлять Андрей Яницкий, автор и ведущий программы "ЕСПРЕСО: КАПИТАЛ"

Модератор: Павел Шеремета, советник Academy DTEK

Смотрите трансляцию 23 января в 19:00.

• Андрей Яницкий, ведущий телеканала Еспресо, директор Центра журналистики KSE

• Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии

• Татьяна Сахарук, председатель правления Сети "Глобальный договор ООН в Украине"

• Татьяна Острикова, адвокат, народный депутат Украины VIII созыва

• Федор Сердюк, предприниматель, основатель компании FAST и Reskits - снаряжение первой помощи

• Анна Безулик, журналистка, медиа-эксперт