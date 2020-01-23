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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: внесение в список стоит денег, - экс-узник "ЛНР"

Обмен пленными: внесение в список стоит денег, - экс-узник "ЛНР"

Удерживаемые в "ЛНР" украинцы, о которых писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны" ЛНР ". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката" , - рассказал он,

По его словам, за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов. В то же время, военных это не касалось.

"Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был "пропавшим без вести" 5 месяцев", - сообщил экс-узник террористов.

  • Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России.
 
 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171544

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171544

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