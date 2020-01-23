Парламент Британии окончательно одобрил соглашение о Brexit
23 января, 2020, 11:43
Законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте
Как сообщает BBC, теперь его должна одобрить королева, после чего он вступит в силу.
В начале этой недели Палата лордов внесла несколько изменений в законодательство, в том числе положение, обеспечивающее защиту детей-беженцев после Brexit.
Однако в среду Палата общин отклонила все поправки, из-за чего законопроект вернулся в верхнюю палату. Документ мог передаваться с палаты в палату к окончательного согласования, однако пери решили не обострять противостояние.
Ожидается, что Елизавета II подпишет документ в четверг.
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