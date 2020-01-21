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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня продолжает стремительное падение

Курс валют: гривня продолжает стремительное падение

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, а за выходные национальная валюта потеряла еще 15 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, на 21 января официальный курс гривни установлен на уровне 24,33 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,96. Днем ранее курс евро был 26,93 гривни.

 
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