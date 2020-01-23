Фьюри в бою с Уайлдером будет помогать специалист из команды Кличко

23 января, 2020, 12:51

Британский боксер Тайсон Фьюри начал сотрудничество с бывшим катменом украинца Владимира Кличко - Джейкобом Дюраном

Об этом Фьюри сообщил в Instagram.

"Рад пригласить лучшего катмена в мою команду", - написал Фьюри.

Британец был недоволен работой своего бывшего катмена в бою со шведом Отто Валлин, во время которого у Фьюри открылось глубокое рассечение.

Дюран дебютирует в углу британца 22 февраля в ходе боя-реванша Тайсона Фьюри против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

Катмен - специалист, который во время боев отвечает за устранение рассечений и гематом.