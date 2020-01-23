Фьюри в бою с Уайлдером будет помогать специалист из команды Кличко
23 января, 2020, 12:51
Британский боксер Тайсон Фьюри начал сотрудничество с бывшим катменом украинца Владимира Кличко - Джейкобом Дюраном
Об этом Фьюри сообщил в Instagram.
"Рад пригласить лучшего катмена в мою команду", - написал Фьюри.
Британец был недоволен работой своего бывшего катмена в бою со шведом Отто Валлин, во время которого у Фьюри открылось глубокое рассечение.
Дюран дебютирует в углу британца 22 февраля в ходе боя-реванша Тайсона Фьюри против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.
Катмен - специалист, который во время боев отвечает за устранение рассечений и гематом.
I'd like to Wellcome the best cut man in the business to my team , @stitchduran
- Напомним, 21 января Тайсон Фьюри назвал причиной поражения Энди Руиса от Джошуа, большие деньги, которые получил американский боксер после сенсационной победы над британцем в первом поединке.
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