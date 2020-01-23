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Espreso.tvСпортФьюри в бою с Уайлдером будет помогать специалист из команды Кличко

Фьюри в бою с Уайлдером будет помогать специалист из команды Кличко


фото: REUTERS
Британский боксер Тайсон Фьюри начал сотрудничество с бывшим катменом украинца Владимира Кличко - Джейкобом Дюраном

Об этом Фьюри сообщил в Instagram.

"Рад пригласить лучшего катмена в мою команду", - написал Фьюри.

Британец был недоволен работой своего бывшего катмена в бою со шведом Отто Валлин, во время которого у Фьюри открылось глубокое рассечение.

Дюран дебютирует в углу британца 22 февраля в ходе боя-реванша Тайсона Фьюри против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

Катмен - специалист, который во время боев отвечает за устранение рассечений и гематом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I'd like to Wellcome the best cut man in the business to my team , @stitchduran

Публикация от Tyson Fury (@ gypsyking101)

  • Напомним, 21 января Тайсон Фьюри назвал причиной поражения Энди Руиса от Джошуа, большие деньги, которые получил американский боксер после сенсационной победы над британцем в первом поединке.
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