ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины

23 января, 2020, 14:29

Из-за случая птичьего гриппа на Виннитчине Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции и термически необработанных продуктов из птицы с 22 января 2020 года

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают ", - рассказали чиновники.

"Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), безотлагательно, на опережение сообщила своим международным торговым партнерам об обнаружении случая птичьего гриппа. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации птичьего гриппа признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС", - отметили в Госпродпотребслужбы.

Чиновники службы назвали решение ЕС "потрясающе неожиданным", апеллируя к отчетам многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результатов переговоров и предварительных договоренностей.

Напомним, в Винницкой области 18.01.2020 в ЧП "Хутор" (с. Бугаков Немировского района Винницкой области) была зарегистрирована гибель птицы. При исследовании отобранных проб биоматериала 19.01.2020 г. установлен диагноз гриппа. 20.01.20 г. решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Чиновники отметили, что партия зараженной птицы была уничтожена и продизинфикована.

"Последний раз случаи гриппа птицы фиксировались в конце 2016 - начале 2017. За два года Европейский Союз так и не снял с Украины ранее введенных из-за птичьего гриппа торговых ограничений, несмотря на то что территория Украины была свободной от этого заболевания", - отметили в Госпродпотребслужбы.