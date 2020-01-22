Из-за птичьего гриппа: Госпотребслужба не советует украинцам покупать курятину на стихийных рынках

22 января, 2020, 16:58

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предостерегает от покупки продуктов птицеводства во время вспышек птичьего гриппа в местах стихийной торговли

Об этом сообщает сайт ведомства.

Согласно сообщению, эти продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и официальной торговой сети. Также мясо птицы не стоит употреблять без предварительной термической обработки.

Служба объясняет, что птичий грипп относится к трансграничным заболеваний, которые невозможно остановить на границе, ведь основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

"Во время вспышки птичьего гриппа среди птиц существует возможный риск и для людей в результате непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли ", - отметил Николай Сонько.