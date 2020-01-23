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Espreso.tvОбществоБританская полиция убрала тризуб из списка террористических символов

Британская полиция убрала тризуб из списка террористических символов


фото: mistovechirne
Полиция Великобритании убрала тризуб из своего антитеррористического пособия

Об этом говорится в заявлении полиции с разъяснениями относительно назначения пособия.

В контртеррористическом управлении отметили, что ультраправые группы часто присваивают себе символы, в связи с чем некоторые национальные флаги и символы попали в документ.

В полиции отметили, что имеют тесные связи с украинскими партнерами и не хотят обижать Украину. После встречи работников МИД с представителями украинского посольства было решено убрать из руководства тризуб.

Управление полиции Великобритании пояснил, что руководство имело целью проинформировать правоохранителей о "ряде знаков и символов, которые они могут увидеть".

"Это, впрочем, не означает, что группы, упомянутые в руководстве, представляют террористическую и даже криминальную угрозу. Это четко указано в начале документа", - отметили в ведомстве.

Посольство Украины в Великобритании также сообщило об удалении тризуба.

  • Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением тризуба в антитеррористическом пособии британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

 

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