Британская полиция убрала тризуб из списка террористических символов
Об этом говорится в заявлении полиции с разъяснениями относительно назначения пособия.
В контртеррористическом управлении отметили, что ультраправые группы часто присваивают себе символы, в связи с чем некоторые национальные флаги и символы попали в документ.
В полиции отметили, что имеют тесные связи с украинскими партнерами и не хотят обижать Украину. После встречи работников МИД с представителями украинского посольства было решено убрать из руководства тризуб.
Управление полиции Великобритании пояснил, что руководство имело целью проинформировать правоохранителей о "ряде знаков и символов, которые они могут увидеть".
"Это, впрочем, не означает, что группы, упомянутые в руководстве, представляют террористическую и даже криминальную угрозу. Это четко указано в начале документа", - отметили в ведомстве.
Посольство Украины в Великобритании также сообщило об удалении тризуба.
- Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением тризуба в антитеррористическом пособии британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.
In response to numerous messages from Ukrainians, efforts by UA diplomats have resulted in @TerrorismPolice deciding to remove Ukrainian State Coat of Arms #Tryzub ( #Trident ) from anti-extremist guide. We thank everyone for your concern. Glory to Ukraine! https://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/E4GGT0ZVdM- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2020
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