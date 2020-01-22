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Espreso.tvОбществоБританский министр выразил сожаление по поводу трезубца, но сказал, что им злоупотребляют праворадикалы

Британский министр выразил сожаление по поводу трезубца, но сказал, что им злоупотребляют праворадикалы

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористическое пособие британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы

Видео его выступления в британском парламенте в среду обнародовало посольство Украины в Великобритании в Twitter.

По словам Льюиса, британская полиция четко заявила, что сожалеет из-за любого оскорбления, которое могло быть вызвано включением украинского трезубца в свой внутренний учебный документ.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе отмечено в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористический интерес", - сказал он.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководстве", - добавил Льюис.

Он подчеркнул: Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и кулльтурне значение для украинского народа и искренне сожалеем из-за оскорбления украинцев.

 

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