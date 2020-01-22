Британский министр выразил сожаление по поводу трезубца, но сказал, что им злоупотребляют праворадикалы

22 января, 2020, 17:51

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористическое пособие британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы

Видео его выступления в британском парламенте в среду обнародовало посольство Украины в Великобритании в Twitter.

По словам Льюиса, британская полиция четко заявила, что сожалеет из-за любого оскорбления, которое могло быть вызвано включением украинского трезубца в свой внутренний учебный документ.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе отмечено в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористический интерес", - сказал он.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководстве", - добавил Льюис.

Он подчеркнул: Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и кулльтурне значение для украинского народа и искренне сожалеем из-за оскорбления украинцев.