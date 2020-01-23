Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина показала технику для расшифровки "черных ящиков", иранцы еще думают
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Также к работе экспертной группы присоединились специалисты Канады и Франции.
22 января эксперты имели возможность ознакомиться с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради, на которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы украинского самолета.
Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы. Во время встречи он подчеркнул важность вопроса получения Украиной "черных ящиков".
В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о передаче примут после визита.
Данилов отметил полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования "черных ящиков"
- Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране.
Читайте также
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
Читайте также
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности