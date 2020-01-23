Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина показала технику для расшифровки "черных ящиков", иранцы еще думают

23 января, 2020, 21:00

В рамках расследования катастрофы украинского самолета Боинг 737 в Киев прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Также к работе экспертной группы присоединились специалисты Канады и Франции.

22 января эксперты имели возможность ознакомиться с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради, на которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы украинского самолета.

Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы. Во время встречи он подчеркнул важность вопроса получения Украиной "черных ящиков".

В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о передаче примут после визита.

Данилов отметил полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования "черных ящиков"