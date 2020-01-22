Иран заявил, что черные ящики с самолета МАУ должны остаться у него
22 января, 2020, 15:45
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами после визита в Украину заявил, что бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ должны остаться в Иране
Об этом пишет Mehr News .
"Черный ящик - это неотъемлемая часть инцидента, и поскольку катастрофа произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследование", - сказал Эслами.
По его словам, если с расшифровкой поврежденного черного ящика возникнут трудности, то будут приняты необходимые меры, включая запрос о помощи иностранных государств.
Эслами, который 20 января встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, добавил, что иранская делегация отправилась в Украину для "изучения документов самолета".
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