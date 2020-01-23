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Espreso.tvОбществоАрахамия объяснил свои слова об отказе синхронизации законодательства с ЕС

Арахамия объяснил свои слова об отказе синхронизации законодательства с ЕС


фото: Слуга народу/Facebook
22 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия пояснил предыдущие заявления об отказе от евроинтеграции пробелами в переводе и заявил, что он "за Договор об ассоциации"

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в Facebook.

"Я за догововир об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями", - заявил депутат.

Он отметил, что имел в виду, что интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти.

"Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении", - отметил Арахамия.

Политик считает, что все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз.

"Все остальное - lost in translation (пробелы в переводе, - Ред.). Евроинтеграции быть", - заявил депутат

  • Напомним, 22 января на всемирном экономическом форуме в Давосе Арахамия заявил , что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС
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