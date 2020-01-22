Арахамия предлагает отказаться от некоторых элементов евроинтеграции

22 января, 2020, 22:26

Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС

Об этом во время выступления в Украинском доме в Давосе заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ .

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам ", - сказал Арахамия.

По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила, и "ради использования наших различий будут приходить инвесторы".

"Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - отметил депутат.

Арахамия также подчеркнул важность для Украины создания собственных правил игры и использование "конкурентного преимущества".

"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют ", - подытожил он.

Позднее Арахамия заявил, что его неправильно поняли.