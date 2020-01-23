45 сенаторов-республиканцев готовы оправдать Трампа прямо сейчас
Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает The Washington Post .
По его словам, в Сенате еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.
"Я хочу положить конец (процессу импичмента, - ред.), но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.
Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры рассмотрения и оправдания Трампа.
Республиканцы имеют в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершения процедуры рассмотрения импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.
Напомним, что Сенат США проголосовал за утверждение плана в Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-