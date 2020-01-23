45 сенаторов-республиканцев готовы оправдать Трампа прямо сейчас

23 января, 2020, 10:25

В верхней палате Конгресса США 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает The Washington Post .

По его словам, в Сенате еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.

"Я хочу положить конец (процессу импичмента, - ред.), но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.

Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры рассмотрения и оправдания Трампа.

Республиканцы имеют в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершения процедуры рассмотрения импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.

Напомним, что Сенат США проголосовал за утверждение плана в Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.