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Espreso.tvОбществоСенат США утвердил правила процесса импичмента Трампа

Сенат США утвердил правила процесса импичмента Трампа

Сенат США поддержал правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом

За принятие правил проголосовали 53 сенатора, против выступили 43, сообщает CNN .

Согласно одобренным правилам суд будет проходить по следующему графику:

- сначала на суде выступят демократы из Палаты представителей, в которых будет 24 часа на представление доводов в пользу виновности Трампа. Эти 24 часа демократы могут использовать в течение трех дней.

- после этого Сенат выслушает аргументы Трампа и его юристов. На представление доводов защиты также отведено 24 часа, которые он также может использовать в течение трех дней.

- потом у сенаторов будет 16 часов, чтобы устно опросить представителей защиты и обвинения.

- дополнительные 4:00 будут выделены на дискуссию между обвинением и защитой, а также между сенаторами. У сторон будет возможность требовать предоставить им новые документы или вызвать на допрос новых свидетелей.

Демократы заявляли о желании пригласить на процесс новых свидетелей. Однако, согласно одобренным Сенатом правилам, сбор новых доказательств или вызове свидетелей будет проводиться только по согласованию с большинства сенаторов.

Голосованию предшествовал спор сенаторов о процедуре импичмента Трампа.

Демократы подвергли резкой критике план Макконнелла, назвав его "попыткой замять дело" и "национальным позором".

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал план Макконнелла "проектом проведения разбирательства в режиме быстрой перемотки".

Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.

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