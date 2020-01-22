Сенат США утвердил правила процесса импичмента Трампа
За принятие правил проголосовали 53 сенатора, против выступили 43, сообщает CNN .
Согласно одобренным правилам суд будет проходить по следующему графику:
- сначала на суде выступят демократы из Палаты представителей, в которых будет 24 часа на представление доводов в пользу виновности Трампа. Эти 24 часа демократы могут использовать в течение трех дней.
- после этого Сенат выслушает аргументы Трампа и его юристов. На представление доводов защиты также отведено 24 часа, которые он также может использовать в течение трех дней.
- потом у сенаторов будет 16 часов, чтобы устно опросить представителей защиты и обвинения.
- дополнительные 4:00 будут выделены на дискуссию между обвинением и защитой, а также между сенаторами. У сторон будет возможность требовать предоставить им новые документы или вызвать на допрос новых свидетелей.
Демократы заявляли о желании пригласить на процесс новых свидетелей. Однако, согласно одобренным Сенатом правилам, сбор новых доказательств или вызове свидетелей будет проводиться только по согласованию с большинства сенаторов.
Голосованию предшествовал спор сенаторов о процедуре импичмента Трампа.
Демократы подвергли резкой критике план Макконнелла, назвав его "попыткой замять дело" и "национальным позором".
Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал план Макконнелла "проектом проведения разбирательства в режиме быстрой перемотки".
Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.
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