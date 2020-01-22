 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: республиканцы заблокировали попытку запросить документы по Украине

Импичмент Трампа: республиканцы заблокировали попытку запросить документы по Украине


фото: AP
Представители Республиканской партии заблокировали попытку демократов обязать Белый дом передать документы, связанные с задержкой военной помощи для Украины

Об этом сообщает Интерфакс .

Во время слушаний об импичменте Трампа решение поддержали только 43 сенатора, в то время как 53 выступили против.

"Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения. Люди должны понимать, что документы могут пролить свет на то, почему помощь была задержана, кто это сделал", - сообщил лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер.

Во вторник, 21 января, в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

21 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать