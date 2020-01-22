Импичмент Трампа: республиканцы заблокировали попытку запросить документы по Украине

22 января, 2020, 10:12

Представители Республиканской партии заблокировали попытку демократов обязать Белый дом передать документы, связанные с задержкой военной помощи для Украины

Об этом сообщает Интерфакс .

Во время слушаний об импичменте Трампа решение поддержали только 43 сенатора, в то время как 53 выступили против.

"Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения. Люди должны понимать, что документы могут пролить свет на то, почему помощь была задержана, кто это сделал", - сообщил лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер.

Во вторник, 21 января, в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа .