Импичмент Трампа: Помпео даст показания, если его вызовут в Сенат
22 января, 2020, 22:02
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с удовольствием бы выступил на слушаниях в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа, если ему придет соответствующая повестка
Об этом он сказал во время своего визита на Ямайку, сообщает НВ со ссылкой на Bloomberg.
"Если от меня требуют юридических свидетельств, как я уже говорил ранее, я с удовольствием сделаю это", - заявил глава Госдепа.
- Сенат США поддержал правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.
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