Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Гончарук

22 января, 2020, 19:45

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Deutsche Bahn

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал премьер.

По его словам, применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина будет полностью сохранять за собой контроль над Укрзализныцей", - отметил Гончарук.

Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.