Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Гончарук
22 января, 2020, 19:45
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Deutsche Bahn
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал премьер.
По его словам, применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина будет полностью сохранять за собой контроль над Укрзализныцей", - отметил Гончарук.
Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-