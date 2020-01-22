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Espreso.tvОбществоУкраина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Гончарук

Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Deutsche Bahn
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
 
"Только что Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал премьер.
 
По его словам, применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
 
"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина будет полностью сохранять за собой контроль над Укрзализныцей", - отметил Гончарук.
 
Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
 

 

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