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Espreso.tvОбществоТрамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан ряда стран, в том числе постсоветских, - СМИ

Трамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан ряда стран, в том числе постсоветских, - СМИ


фото: aclu.org
Президент США Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, список может пополниться семью странами, среди которых Беларусь, Мьянма, Кыргызстан, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея.

Список не окончательный и еще может быть изменен. Окончательная редакция будет объявлена 27 января.

Источники издания отмечают, что вместо полного запрета на въезд в страну ограничения могут коснуться определенного типа виз или определенных категорий населения.

Сам Трамп подтвердил, что рассматривает возможность расширить список стран с ограничениями на въезд в США, но не сообщил больше никаких подробностей.

В январе 2017 года Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи стран с повышенными териростичнимы рисками: Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Ирака и Судана.

Впоследствии последние три страны были исключены из этого списка.

Ранее издание Axios сообщало, что администрация Трампа намерена ужесточить правила выдачи виз для тех иностранцев, которые приезжают в Штаты рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми.

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