США готовят ужесточение правил выдачи виз, - СМИ
Об этом сообщает Axios .
Источники рассказали, что планируется усиление требований для получателей визы типа B, которую выдают для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями.
В случае подозрения на получение визы с целью гражданства будущему ребенку, уполномоченные сотрудники Госдепа иметь право отказать в документе.
В то же время у беременных женщин, которые действительно отправляются в США с деловыми целями, проблем с получением разрешения на въезд не будет.
По информации источника, такие меры продиктованы национальной безопасностью, а также уголовной деятельностью, связанной с "родильным туризмом".
Издание отмечает, что это лишь одна из мер, которые готовят для борьбы с "родильным туризмом".
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