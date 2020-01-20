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Espreso.tvОбществоСША готовят ужесточение правил выдачи виз, - СМИ

США готовят ужесточение правил выдачи виз, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ужесточить правила выдачи виз для тех иностранцев, которые приезжают в Штаты рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми

Об этом сообщает Axios .

Источники рассказали, что планируется усиление требований для получателей визы типа B, которую выдают для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями.

В случае подозрения на получение визы с целью гражданства будущему ребенку, уполномоченные сотрудники Госдепа иметь право отказать в документе.

В то же время у беременных женщин, которые действительно отправляются в США с деловыми целями, проблем с получением разрешения на въезд не будет.

По информации источника, такие меры продиктованы национальной безопасностью, а также уголовной деятельностью, связанной с "родильным туризмом".

Издание отмечает, что это лишь одна из мер, которые готовят для борьбы с "родильным туризмом".

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