Стефанчук анонсировал законопроект о защите госсимволов Украины

22 января, 2020, 12:28

Парламент разработает законопроект о государственных символах Украины, порядок их использования и охраны

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага по случаю празднования Дня Соборности, передает сайт Верховной Рады.

"Эта задача у нас стоит, в том числе, и на эту каденцию ВР, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны", - сказал Стефанчук.

По словам Стефанчук, за 28 лет независимости власть до сих пор не выполнила требование Конституции Украины, которая предусмотрена в ст. 92 (исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов).

Заместитель головы Верховной Рады отметил, что в Украине до сих пор нет закона, который бы регламентировал большой Государственный Герб Украины, а также унифицированный порядок использования и защиты символов Украинского государства.