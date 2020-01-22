"Лучше не экспериментировать": Путин заявил, что россиянам нужна крепкая президентская власть

22 января, 2020, 14:00

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным переход страны от президентской к парламентской форме правления

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

По мнению Путина, России с ее обширной территорией, многими конфессиями и большим количеством наций "требуется все же крепкая президентская власть".

Он отметил также, что парламентская форма правления в ряде случаев "дает сбои".

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет ...

Нам лучше не экспериментировать ".