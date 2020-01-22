"Лучше не экспериментировать": Путин заявил, что россиянам нужна крепкая президентская власть
22 января, 2020, 14:00
Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным переход страны от президентской к парламентской форме правления
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области.
По мнению Путина, России с ее обширной территорией, многими конфессиями и большим количеством наций "требуется все же крепкая президентская власть".
Он отметил также, что парламентская форма правления в ряде случаев "дает сбои".
"Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет ...
Нам лучше не экспериментировать ".
- 15 января во время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести некоторые значительные поправки в Конституцию страны. Лидер Российской Федерации предложил официально закрепить приоритет Конституции страны над международными законами и договорами, а также передать Госдуме часть полномочий главы государства.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-