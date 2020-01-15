15 января, 2020, 13:24

Президент России Владимир предлагает внести изменения в Конституцию страны

Об этом он заявил во время объявления послание к Федеральному собранию РФ 15 января

В частности, Путин отметил, что выносит на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности о том, что на территории России Конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.

"Считаю, что настало время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит нашей конституции ", - сказал хозяин Кремля.

Также для лиц, занимающих "критически важные для обеспечения безопасности страны" должности (председателя субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи), закрепить норму, они не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

По словам Путина, "Россия должна оставаться сильной президентской республикой". Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

"Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не думаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим", - отметил российский лидер.

Поправки в Конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.