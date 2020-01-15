Путин хочет закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами
Об этом он заявил во время объявления послание к Федеральному собранию РФ 15 января
В частности, Путин отметил, что выносит на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности о том, что на территории России Конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.
"Считаю, что настало время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит нашей конституции ", - сказал хозяин Кремля.
По словам Путина, "Россия должна оставаться сильной президентской республикой". Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.
"Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не думаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим", - отметил российский лидер.
Поправки в Конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.
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