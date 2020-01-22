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Espreso.tvСпорт"Динамо" судится с "Сан-Паулу" из-за бразильского футболиста

"Динамо" судится с "Сан-Паулу" из-за бразильского футболиста


фото: Globo Esporte
"Динамо" подало в ФИФА жалобу на бразильский "Сан-Паулу" из-за задолженности за бывшего полузащитника киевлян Че Че

Об этом сообщает Sportarena .

Международная федерация футбольных ассоциаций подтвердила, что "Динамо" будет судиться с "Сан-Паулу" относительно долга бразильцев за трансфер Че Че.

"Мы можем подтвердить, что соответствующая претензия была подана "Динамо" в адрес ФИФА и сейчас прорабатывается соответствующим департаментом. Решение по этому вопросу еще не принято", - сообщили в ФИФА.

21 января издание UOL Esporte сообщило, что "Динамо" обратилось в ФИФА в связи с тем, что "Сан-Паулу" просрочил сроки одного из платежей за переход Че Че.

Бразилец перешел из "Динамо" в "Сан-Паулу" в апреле 2019 года за 5 млн евро, а клубы договорились об оплате трансфера несколькими траншами. Один из них бразильский клуб не заплатил вовремя.

За "Динамо" Че Че провел 16 матчей и сделал 1 результативную передачу.

  • Напомним, 22 января нападающий "Динамо" Назарий Русин признался, что когда играл в аренде за "Зарю", мечтал об отставке тогдашнего тренера киевлян Александра Хацкевича.
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