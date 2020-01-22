Протестующие остановили крупнейшую ГЭС Франции
Об этом сообщает France 24 .
"Французский профсоюз закрыл крупнейшую во Франции гидроэлектрическую станцию, протестуя против пенсионной реформы", - отмечается в сообщении.
Речь идет о ГЭС Grand'Maison на юго-востоке страны.
Следовательно, от поставок электричества национальной станцией во вторник были отключены сотни и тысячи учреждений и домов, расположенных на юге Парижа.
Кроме этого, профсоюз CGT заблокировал 11 подстанций, которые передают электрическую энергию в регионе.
Напомним, во Франции с 5 декабря продолжается общенациональная забастовка против правительственной пенсионной реформы. Законодательные изменения в этой сфере предусматривают фактическое повышение пенсионного возраста с 62-х до 64 лет, а также отмену льгот с раннего возраста выхода на пенсию.
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