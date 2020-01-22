МИД объявил о подготовке визита Макрона в Украину
22 января, 2020, 17:52
Заместитель министра иностранных дел Украины во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсудили подготовку визита французского президента Эммануэля Макрона в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Отметим, что дата визита не указана. Визит обсудили в контексте двустороннего диалога в 2020 году.
"Обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину", - говорится в сообщении.
- Напомним, 30 января Украину может посетить госсекретарь США Майк Помпео.
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